Rientrato Osimhen, problemi di abbondanza? Spalletti: "Forse in confusione ci andate voi..."

Il Napoli ritrova Osimhen, che abbondanza per Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ritrova Osimhen, che abbondanza per Luciano Spalletti: "La gestione è facile - dice il tecnico in conferenza stampa - si va in campo in undici, ma le rose sono di 24-25 giocatori. Tutti fanno così, ci sono delle posizioni dove magari è importante avere questi cambi e avere la possibilità di nuove risorse. Se non avessimo avuto Simeone sarebbe stata dura portare a casa tutte le partite. Da qui in avanti si va allo stesso modo, si valuta di volta in volta e si tiene conto della forza dei calciatori. Probabilmente in questo momento qui, Zanoli non può fare Di Lorenzo, è chiaro. Però ci sono altre situazioni dove c'è possibilità di cambiare, perché si equivalgono e se ne tiene conto. Forse metto in difficoltà voi perché andate in confusione nello schierare la formazione, non è un problema ma è una risorsa: se guardate gli allenatori, tutti fanno le sostituzioni lì davanti".