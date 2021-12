Rinaudo: "Contro l'Atalanta può essere decisivo attaccare la profondità"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il Leandro Rinaudo, responsabile del settore giovanile del Palermo ed ex difensore di Napoli: "Come si ferma la fase offensiva dell’Atalanta? Spalletti nella sua esperienza e nella sua capacità di lettura ha detto giustamente che tenere il pallino del gioco diventa fondamentale, bisogna poi anche trovare gli spazi giusti per verticalizzare.

Sulla sinistra potrebbero agire Mario Rui e Ounas? Sono due giocatori che possono mettere in difficoltà l’Atalanta. Potrebbe essere decisivo attaccare la profondità, se il Napoli ha la velocità del possesso palla e i tempi giusti la profondità li può mettere in difficoltà. Peccato che manca un giocatore come Osimhen che sarebbe stato perfetto per questa partita.

Lozano? Ha le caratteristiche specifiche di velocità e di potenza per coprire lunghe distanze. Forse sta mancando di un po’ di continuità, ma è un giocatore che può farti male quando ti attacca alle spalle”.