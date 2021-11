Rinaudo su Juan Jesus: "E' un giocatore importante, ha bisogno di più continuità"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il Leandro Rinaudo, responsabile del settore giovanile del Palermo ed ex difensore di Napoli: "Mi aspettavo questo rendimento in difesa del Napoli? Le statistiche e i numeri dicono che quando una squadra è tra le prime e vince qualcosa è perché ha una difesa solida. La solidità difensiva del Napoli dipende dall’atteggiamento di tutta la squadra che rende la linea difensiva inappuntabile.

Juan Jesus? E’ un giocatore importante che ha un’esperienza importante. Per un giocatore che non gioca da due anni è veramente difficile entrare in una gara con quei ritmi come quella di domenica. Ha inoltre una prestanza fisica importante e per quello ha bisogno di giocare con più continuità per dimostrare tutto il suo valore. Mi ricordo che quando venivo da qualche infortunio mi allenavo più degli altri per recuperare velocemente, ma la condizione che ti dà la partita non te lo può dare l’allenamento”.