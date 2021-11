Rinnovo Insigne, Marolda: “Il Napoli vuole tenerlo e si sta avvicinando alle sue richieste”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda. “Insigne? Credo che ci sia stato un riavvicinamento delle parti. Il club si è avvicinato alle richieste economiche del giocatore. Il Napoli ha l’intenzione di trattenerlo e il giocatore intende restare, quindi resto possibilista su un lieto fine di questa vicenda. Non vedo altri club disposti a pagare molti soldi per un giocatore che ha una posizione molto particolare in campo”.