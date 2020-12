Rinvio City-Everton, Scozzafava: "Lezione all'Italia, al Napoli sono serviti 3 gradi di giudizio"

Nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Kiss Kiss Napoli, ha parlato Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera: "Rinvio Manchester City-Everton? L'Inghilterra ci ha voluto dare una lezione, insegnare qualcosa, come si risolvono le situazioni nel momento in cui c'è un'emergenza sanitaria. Ancora una volta si dice che l'Italia è indietro, che il Napoli per aver riconosciuto che la partita con la Juve bisognava giocarla sul campo, ha avuto la necessità di ricorrere a tre gradi di giudizio. Quando si capirà che quel protocollo non è più contestualizzato, allora ci si renderà conto che vanno gestite in un'altra maniera le situazione in Italia".