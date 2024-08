Rio Ferdinand contro la cessione di McTominay: "Solidità, gol e DNA United, non capisco!"

Parlando al suo podcast, l'ex difensore e bandiera United da ben 455 gare e 6 Premier League vinte con i red devils, Rio Ferdinand ha parlato dell'imminente cessione di Scott McTominay che ormai è diretto a Napoli: "Scott McTominay è un giocatore eccezionale, poi è evidente che non tutti possono essere star. Giocatori come lui sono sempre importanti per la squadra, come ai miei tempi.

Giocatori come McTominay conoscono il DNA del Manchester United, sono cresciuti nel settore giovanile ed hanno giocato sempre qui. Non capisco la sua cessione e per sostituirlo il Manchester dovrà spendere 30-40 milioni di sterline ed uno stipendio costoso. McTominay invece per me è una certezza, è un elemento solido e capace di assicurare gol".