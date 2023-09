"Riportata la chiesa al centro del villaggio?", Garcia replica alla provocazione dei laziali

La storica frase di Rudi Garcia, quando da allenatore della Roma vinse un derby, è rimasta indelebile nell'ambiente laziale.

"Abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio". La storica frase di Rudi Garcia, quando da allenatore della Roma vinse un derby, è rimasta indelebile nell'ambiente laziale. Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta di ieri sera con la Lazio, un giornalista di Roma al seguito dei biancocelesti ha provocato il tecnico del Napoli con una domanda a sorpresa: "Mister, abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio? I napoletani forse non capiranno...".

Questa la risposta dell'allenatore dei campioni d'Italia: "Complimenti alla Lazio, ma noi abbiamo pareggiato velocemente dopo la loro prima rete. Nella ripresa come nel primo hanno segnato al primo tiro ma noi non siamo stati bravi a segnare di nuovo. La Lazio poi ha giocatori veloci e a campo aperto sono stati bravi. Accettiamo la sconfitta, a volte le cose non girano, questo è il calcio...senza chiesa".