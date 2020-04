Ripresa Serie A, Pardo: "I club vogliono giocare, ora la palla passa al Governo"

Il giornalista Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione "Si Gonfia la Rete" sulla comune decisione dei club di Serie A di tornare a giocare: "Si è ritrovata un’unità d’intenti, i due schiarimenti sembravano distanti sulle loro posizioni. Ora la palla passa al Governo. Quella dei club di Serie A è una presa di posizione molto forte che mette pressione alle istituzioni e alle autorità. E’ giusto cercare di salvare la stagione e portarla al termine, poi dipenderà dal virus e dai contagi. Pensare che la vita possa ricominciare mi sembra un atto doveroso. Il rischio zero non c’era prima, figuriamoci adesso. Non mi sorprende ci siano posizioni diverse tra scienziati e stakeholders, il Governo dovrà trovare una sintesi".