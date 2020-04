Ripresa Serie A, Pres. Assoallenatori: "Prima la salute, solo dopo si può ripartire"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori e allenatore del Pontedera femminile, è intervenuto come ospite a Kiss Kiss Napoli: "Chi decide è la Federazione. Siccome il discorso è mondiale, i presidente delle squadre non possono entrare in merito. La priorità è salvaguardare la salute, poi la volontà è quella di riprendere. La volontà è di arrivare ad una classifica finale dettata dall'evento sportivo, se c'è da aspettare, si aspetterà".