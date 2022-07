Rivaldo su Ospina: "Ha capito che era il momento giusto di togliersi la pressione del Napoli"

Queste le dichiarazioni dell'ex Pallone d'Oro riportate dall’edizione colombiana di Marca.

TuttoNapoli.net

Rivaldo, ex attaccante brasiliano di Barcellona e Milan, ha parlato a Betfair della probabile decisione di Ospina di trasferirsi in Arabia Saudita e firmare con l’Al-Nassr: "E’ stato per molti anni in Europa, quindi credo che abbia scelto di togliersi un po' di quella pressione che si ha giocando per club come Napoli o Arsenal, avendo allo stesso tempo l'opportunità di continuare a guadagnare un buon stipendio. Di certo ha capito che per lui era il momento giusto per lasciare l'Europa". Queste le dichiarazioni dell'ex Pallone d'Oro riportate dall’edizione colombiana di Marca.