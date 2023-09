Rivieccio: “C’è un malessere nello spogliatoio. Giusto che ADL valuti il cambio allenatore”

L'attore comico Gino Rivieccio ha parlato a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli

L'attore comico Gino Rivieccio ha parlato a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “C’è un malessere nello spogliatoio ed è giusto parlarne per valutare di cambiare l’allenatore. Bisogna fare un passo indietro. Credo che De Laurentiis sia stato un po’ spiazzato dagli addii di Spalletti e Giuntoli e doveva ragionare meglio prima di scegliere Garcia. Gli episodi non ci girano a favore ma secondo me bisognerebbe fare una riflessione in merito al tecnico anche perchè le prossime tre partite possono dire molto in questo senso”.

