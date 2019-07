Rivieccio ironizza su Higuain: "Come la cambiale di Totò, oggi lo chiamano El Protesto..."

Il noto comico napoletano Gino Rivieccio ha parlato attraverso Twitter, ironizzando sulla situazione di Gonzalo Higuain: "El Pipita per ora non viene girato alla Roma. Resta alla Juve che preso dal Napoli lo aveva mandato al Milan che lo aveva girato al Chelsea che lo ha rimandato al Milan che lo ha rigirato alla Juve. Come la cambiale di Totò. Più che El Pipita oggi lo chiamano El Protesto".

