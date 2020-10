Roberto Insigne: "Ho sfidato Lorenzo e Hysaj, vediamo se riusciranno a prendermi"

"Quando ho telefonato a Lorenzo, c’era con lui anche Hysaj e ovviamente me l’ha passato. Se giocheremo tutti, loro staranno entrambi sulla mia fascia. E allora ho approfittato per “sfruculiarlo” un po’. Gli ho detto: Vediamo se riesci a prendermi". Parla così Roberto Insigne, esterno d'attacco del Benevento prossimo avversario del Napoli, che ai microfoni del Corriere analizza la sfida con suo fratello Lorenzo.

"È scontato che il pronostico sia a favore del Napoli. Ma alzi la mano chi si aspettava che la partita di Roma potesse essere in bilico fino al 70’. Il calcio è bello per questo, mai dare per scontato nulla. Neanche che il Napoli vinca a mani basse".