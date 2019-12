Roma a Friedkin, Sconcerti: "I mecenati non esistono più, tutti vogliono incassare 1€ in più"

Nel corso del suo editoriale per il Corriere della serra, Mario Sconcerti ha commentato il passaggio di proprietà della Roma da Pallotta a Friedkin: "James Pallotta è stato il primo a ridefinire la figura dei presidenti di calcio in Italia. Non rappresenta più i ricchi scemi; semplicemente quelli che nel calcio vedono quello che vedono in ogni cosa: un affare. E alla fine l’affare l’ha fatto. Ha probabilmente guadagnato almeno un centinaio di milioni netti in pochi anni e annullato un indebitamento che stava diventando poderoso. Non è quasi mai stato popolare. La gente si aspettava lo sceicco d’America, l’uomo che cambia i destini. Gli americani del calcio non sono così. È gente pratica, che pensa in grande ma investe, non spende”. Su Friedkin: “Ma non aspettiamoci il mecenate. Non esistono più. Gli sceicchi arabi spendono soldi che non sono loro. Gli oligarchi sono in crisi, Abramovich oggi non può nemmeno mettere piede in Inghilterra. Restano gli imprenditori dei grandi mercati. Possono dare molto ma vogliono sempre indietro un euro in più”.