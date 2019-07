Roma, Diawara: "Preferii Napoli, ma ora sono qui e sarei venuto a prescindere da Manolas"

Amadou Diawara da quest'estate è un calciatore della Roma. Ha lasciato Napoli e firmato un contratto fino al 2024, già diversi giorni fa ormai, e oggi è stato presentato dal club giallorosso in conferenza stampa.

Dove ti trovi meglio a centrocampo?

"Sicuramente nel centrocampo a 3 sono più abituato. Mi adatto anche al doppio mediano. L'importante è aiutare la squadra e fare ciò che chiede il mister"

Come stai fisicamente?

"Ho tagliato le vacanze per tornare veloce per conoscere compagni e allenatore. Adesso sto bene, penso di riuscire ad essere al meglio per l'allenamento di oggi"

Qual è l'obiettivo?

"L'obiettivo minimo della Roma è la Champions League"

Che differenza vedi tra Napoli e Roma?

"Sono due grandi squadre. Quest'anno potremo fare una grande stagione"

La Roma è un punto d'arrivo?

"Sono arrivato motivato in una grande squadra. Darò tutto per aiutare la squadra e arrivare dove merita"



Perché in passato hai scelto il Napoli al posto della Roma?

"Fu la mia volontà, l'importante ora è essere qui e fare bene"

Cosa ti ha chiesto Fonseca?

"Per lui i centrocampisti sono importanti perché devono uscire palla al piede. E' stata un'emozione quando mi ha chiamato e sono onorato di lavorare per lui"

Saresti arrivato comunque senza l'operazione Manolas al Napoli?

"Penso di sì, a prescindere da Manolas. L'allenatore mi voleva e ringrazio la Roma per la fiducia. Spero di ripagarla in campo"

Cosa puoi dire ai tifosi?

"Mi ha fatto impressione vederli da avversario all'Olimpico. Posso dire loro che darò il massimo"