Roma, furia Juric: "Ennesimo errore contro di noi! Sul 2-1 c'è una gomitata su Ndicka"

Ivan Juric, tecnico della Roma, dopo la sconfitta rimediata sul campo dell'Hellas Verona è intervenuto al microfono di DAZN: "Secondo gol? Mi sembra una gomitata netta, Ndicka resta a terra 5 minuti non è un leggero contato. L'ennesimo episodio contro la Roma, abbiamo fatto una grande partita, regalando i gol. Certi errori li paghi, ma questo è fallo".

L'espulsione della panchina?

"Resta un episodio, mi dispiace perché i ragazzi ci hanno messo intenistaà. Abbiamo perso una partita per un contropiede, dispiace perché abbiamo fatto delle cose di buonlivello".

Il momento no?

"Stiamo commettendo errori gravi, in cui servi assist agli avversari. Bene in tantissime cose, ma speriamo passino questi errori".

Le scelte obbligate?

"In questo momento non ci penso, sulle fasce se ritornano El Shaarawy in forma e Saelemaekers siamo coperti. Al centro stiamo messi bene. Dietro manca qualcosina, in avanti dobbiamo trovare qualche soluzione. Ma la rosa ha dentro il sangue questo modo di giocare: iniziano a divertirsi nel dominare le partite. Ho visto spunti interessanti, bisogna mantenere lucidità: gli errori sono gravi, ma abbiamo fatot alcune cose bene".