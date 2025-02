Roma in grande crescita, Conte: “Rosa completa e di qualità, in casa 7 vittorie di fila!”

Il Napoli domani sera andrà a caccia dell'ottava vittoria consecutiva. Non sarà semplice, dal momento che la capolista sarà impegnata all'Olimpico contro una Roma che nelle ultime sei partite si è ritrovato, collezionando ben 14 punti su 18 totali a disposizione. Alla luce di questi numeri, ma non solo, Antonio Conte non vuole assolutamente sottovalutare le difficoltà del match e in conferenza stampa, alla vigilia, si è espresso così:

"E' una rosa che ha valori assoluti, ha Dybala, Paredes, Hummels, Ndicka, Dovbyk, Pellegrini, Mancini, il portiere Svilar, è una squadra ed una rosa completa negli 11 e nei ricambi. E' cresciuta tanto, l'abbiamo affrontata due mesi fa ed era la prima parte di Ranieri, ascoltavo che in casa tra campionato ed Europa League vengono da 7 vittorie consecutive, 23 gol fatti e solo 3 subiti.

E' una testimonianza della forza della squadra, di cosa esprime allo stadio Olimpico, davanti ad un tifo che trascina, come il nostro, bisognerà fare grande attenzione, lo sappiamo. L'abbiamo preparata nella giusta maniera, sapendo che anche loro l'anno scorso sono arrivati prima di noi".