Beukema esulta sui social: "Cielo azzurro su Roma"

Beukema esulta sui social: "Cielo azzurro su Roma"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:30Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli con una grande prova di squadra batte la Roma e scalza i giallorossi dalla testa della classifica. I campion d'Italia grazie alla vittoria per 1-0 dell'Olimpico tornano al primo posto insieme al Milan.

Al termine del Derby del Sole, il difensore azzurro Sam Beukema esulta sul proprio account Instagram, scrivendo: "Cielo azzurro su Roma".