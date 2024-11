Roma, l'ex dirigente: "Ranieri cambia poco, il Napoli stravince se gioca da Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex DG della Roma: “La Roma è lontanissima dai livelli più alti e mi spiace vedere che non c’è un’idea o un progetto chiaro da parte di chi la gestisce. La gara con il Napoli mi ricorda sempre quella settimana di paura e di tormenti, quando eravamo convinti di vincere lo Scudetto già al San Paolo, alla penultima di campionato.

L’arrivo di Ranieri cambia poco ora: se il Napoli gioca da Napoli, ha tante chances di stravincere contro la Roma. Il nuovo tecnico proverà a dare subito un cambio di passo, ma non sarà semplice incidere subito. C’è un divario enorme tra le due squadre ad oggi. Di certo dopo il mercato fatto dalla Roma, ci si aspettava di più. De Rossi ha sempre compattato l’ambiente, ma solo quello non basta. L’esonero di DDR ha accresciuto il disamore, visto che con lui era stato messo in piedi un progetto triennale. Ora la patata bollente passa a Ranieri, che dovrà lavorare sempre con quella rosa. Non è una squadra strutturata per stare nelle prime quattro.

Conte? Con lui metti in preventivo prima che subirai tante richieste di mercato, quindi il Napoli è stato bravo a seguirlo e ad accontentarlo passo dopo passo. Sono allenatori pesanti da gestire, ma fanno la differenza quando vengono soddisfatti. Penso a Lukaku, che divide un po’ la piazza. Conte saprà bene che Lukaku è andato già oltre il proprio potenziale massimo, ma avrà pensato meglio averlo con noi anziché contro”.