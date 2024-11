Roma, l'ex dirigente: "Ranieri farà cose semplici e recupererà due giocatori"

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto a Radio Marte: “Napoli-Roma? E' difficile quale Roma vedremo, Ranieri rigenererà l’ambiente ed i calciatori. Sicuramente la squadra avrà maggiore determinazione il che può mettere in difficoltà il Napoli, che comunque è molto forte e potrà dire la sua. Da capire le condizioni dei nazionali, per entrambe le formazioni. Prima mossa di Ranieri? Sarà fare le cose semplici, se vedrà bene Hummels lo schiererà perché è calciatore di esperienza e molto forte nonostante non sia mai stato utilizzato finora. Recupererà giocatori come Paredes”.