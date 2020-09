Roma, la bugia di Fonseca fa infuriare i tifosi: "Dzeko? Out per preservarlo"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, svicola l'argomento Dzeko nella sua intervista post-partita ai microfoni di DAZN: "Non sappiamo se con Dzeko avremmo segnato, ma nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni importanti, ma non le abbiamo sfruttate. E' stata una settimana molto difficile per Edin, ho fatto questa scelta per preservarlo. Con che maglia giocherà Roma-Juve? Vedremo...", le parole del lusitano dopo il pari senza reti di Verona.

Il falso nove?

"È un sistema che mi piace. Mkhitaryan gioca molto bene da falso nove ma ci manca un attaccante. Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore".

Che attaccante vorrebbe?

"Abbiamo bisogno di un attaccante mobile, che attacchi la profondità. Uno che attacchi bene lo spazio".