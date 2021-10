Roma, Mourinho infuriato con Maresca: "Se parlo non sono in panchina domenica. Non c'è rispetto"

Sintetico e di pessimo umore José Mourinho ai microfoni di DAZN, al termine della sfida persa dalla sua Roma contro il Milan: “Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perché se parlo non mi fanno andare in panchina domenica prossima. Mi dà rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi e per chi ama la Roma. Non abbiamo giocato bene ma abbiamo dato tutto. Noi il rispetto ce lo mettiamo, altri no e mi dà rabbia".