Roma, Mourinho: "Perso immeritatamente in casa, con noi il Napoli ha avuto difficoltà come mai"

"Ci manca lucidità, ma l'identità per fare risultato è intoccabile".

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio: "Non era facile giocare contro una squadra tutta bassa e che ha gestito bene i ritmi. Loro hanno difeso bene il gol di vantaggio e a noi ci è mancata lucidità oltre che qualità che in avanti può fare la differenza".

Mancano i gol degli attaccanti?

"Non solo i gol, ma anche il gioco di squadra e vincere un duello individuale. Quando giochi molto diretto, devi vincere i duelli individuali e non ci siamo riusciti".

Quanto ha pesato l'infortunio di Pellegrini?

"Quando mancano certi giocatori, andiamo in difficoltà. Pellegrini ha sempre giocato in Europa League nel momento in cui dovevamo fare punti per forza, è normale poi un infortunio".

Come sta Dybala?

"Ovviamente vuole andare al Mondiale, difficile dire di no. Se c'è una buona evoluzione del suo infortunio, speriamo di riaverlo domenica col Torino".

Contro le big perdete spesso in casa.

"La Roma perde e secondo me immeritatamente. L'Atalanta ha fatto un tiro in porta e ha vinto 1-0, il Napoli ha avuto difficoltà come mai gli era capitato e ha vinto con un gran gol di Osimhen e la Lazio ha vinto con un mezzo gol. Ci manca lucidità, ma l'identità per fare risultato è intoccabile".

Farete qualcosa a gennaio?

"Penso di no. Bisogna recuperare giocatori, non so se per esempio Wijnaldum ci sarà ad inizio anno. Dobbiamo fare con quello che abbiamo, come Volpato che ha già giocato 4 partite. Se dobbiamo dare spazio ad altri giovani, lo faremo".