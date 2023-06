Roma, Mourinho: "Voglio rimanere ma voglio di più! Taylor? Spero faccia cagate solo in Champions"

"Taylor è un grandissimo arbitro: spero che faccia cagate come oggi solo in Champions League, e non in Europa League".

Jose Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, tornando anche su quello che potrebbe essere il suo futuro: "Lunedì vado in vacanza e durante le vacanze penso solo a queste. Voglio rimanere però i miei giocatori meritano di più e anche io merito di più. Voglio lottare per questo di più. Sono stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice che ci hanno rubato qualcosa. Voglio rimanere con le condizioni per poter dare di più. Non giocheremo la Champions ma è una buona notizia. Può sembrare paradossale ma è una buona notizia, non siamo ancora pronti. Domenica dobbiamo vincere per l'Europa League".

Poi altre parole sull'arbitro.

