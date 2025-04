Roma, Ranieri esulta: "Venuti qui per vincere! Che bella la prima mezz'ora..."

L’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-1 sul campo dell’Inter.

La scelta di Soulé è tutta sua.

"Vittoria dedicata ai tifosi, non sono potuti venire. Siamo venuti qui con la voglia di vincere, ho chiesto di giocarcela alla pari. La prima mezzora è stata molto bella, poi l'Inter ha preso le misure e siamo stati bravi a chiudere tutte le opportunità che cercavano di costruire".

Ha evitato che l'Inter giocasse il suo calcio con 4 giocatori offensivi.

"L'avevamo fatto anche a Udine e avevamo fatto molto bene. Ho fatto rivedere quella partita e chiesto di ripercorrerla. I ragazzi hanno fatto molto bene".

L'ultima qui a San Siro una grande emozione.

"Contento per i giocatori e per i tifosi. Non avevamo mai vinto contro una grande, siamo contenti e da ora penseremo alla Fiorentina".

Mancanza di freddezza per chiuderla prima?

"Soprattutto nel primo tempo, in quella mezzora avevamo fatto veramente bene. L'importante è aver conquistato i 3 punti".

Quanto si sta godendo il suo finale?

"Io già sto pensando alla Fiorentina, me la godrò quando i giochi saranno finiti. Penso al bene della squadra e dei tifosi".

Da romano, che emozioni ha vissuto in settimana?

"Mi sono commosso quando siamo andati a due metri dalla salma del Padre e oggi durante il minuto di silenzio. Ha dato un esempio importante, spero venga seguito".