Roma, Zalewski: "Totti? Difficile da spiegare, è come Maradona per il Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani l'esordio Mondiale con la sua Polonia contro il Messico. Prima in una lunga intervista alla trasmissione "Piedi X Terra" di Dazn, Nicola Zalewski si è raccontato a lungo tra passato, presente e futuro: “Totti? È difficile da spiegare. È una cosa che senti dentro. Se non sei di Roma non puoi capirlo del tutto, come Maradona per il Napoli. È una cosa inspiegabile”.