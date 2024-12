Podcast Romondini: "Scudetto? Ecco i pro e contro di Napoli, Inter ed Atalanta..."

L'ex calciatore Fabrizio Romondini ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma, che succederà con Dybala?

"Non cambio idea dopo una prestazione buona contro il Parma. Era una partita da vincere, ma da chi ama il calcio ci si aspetta sempre qualcosa in più da Dybala nelle partite importanti, e in questo campionato ancora non lo abbiamo visto così incisivo come deve essere un campione, per vari motivi. Quindi non cambio idea e direi che per me il suo percorso è finito".

Zirkzee: oggi tra lui e Vlahovic chi sceglie per la Juventus di Motta?

"Zirkzee. Vlahovic lo vedo sempre nervoso, polemico, non vedo uno che gioca per la squadra e che vuole il risultato del collettivo".

Perchè si e perché no l'Inter può credere allo Scudetto?

"Perché l'Inter ha due squadre titolari, perché no perchè si concentra più sulla Champions".

Perchè si e perché no il Napoli può credere allo Scudetto?

"E' l'unico obiettivo che ha e un allenatore forte che vuole vincere. No perché non ha una rosa all'altezza come le altre".

Perchè si e perché no l'Atalanta può credere allo Scudetto?

"Sì perché ha un allenatore forte, che ha creato un sistema dove tutti si adeguano velocemente. E ha una rosa valida quest'anno che può garantire un successo clamoroso. Il no non ce l'ho".