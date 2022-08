Ronaldo: "La Roma ha fatto più del Napoli. Azzurri staccati dalla vetta per lo scudetto"

Ronaldo il Fenomeno ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui spiega di non puntare sul Napoli per la prossima stagione

Ronaldo il Fenomeno ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui spiega di non puntare sul Napoli per la prossima stagione: "Il Milan parte almeno alla pari con Inter e Juve, dunque le favorite sono tre. E forse ancora più staccate dalle altre rispetto all'anno scorso". Vede il Napoli molto staccato, dunque?

"Molto non so, ma di sicuro ha perso giocatori importanti: Koulibaly, soprattutto. Poi aspettiamo di vedere cosa faranno sul mercato da qui a fine agosto, ma ad esempio la Roma ha già fatto di più, mi pare".