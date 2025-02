Ronaldo: “Sono il migliore della storia, il giocatore più completo mai esistito!”

"Penso di essere il giocatore più completo che sia mai esistito. Sono forte di testa, nei calci piazzati, ho un buon sinistro, sono veloce, forte fisicamente, ho una buona elevazione. C'è chi preferisce Messi, Pelé o Maradona, ma dire che io non sono un calciatore completo è una bugia". Parole e pensieri di Cristiano Ronaldo, che nel corso di un'intervista rilasciata al programma spagnolo El Chiringuito, si è incoronato come il più forte di tutti i tempi": "Sì, credo di sì, Non vedo nessuno migliore di me e lo dico con tutto il cuore”.

Il futuro 40enne, fresco del 923esimo gol siglato con la maglia dell’Al Nassr, ha ammesso che l’obiettivo personale resta quello dei 1000 gol: "Quest'anno sto facendo tanti gol, molti anche belli, sto bene, eppure la gente continua a fare i conti, a dire che ancora mi mancano tante reti. Non mi piace. Le cose dovrebbero accadere in modo naturale. Perché anche se segnassi 920, 925 o 930 gol, il migliore della storia sarei comunque io. Arrivare a 1000 gol sarebbe incredibile, onestamente non so se succederà, vivo il presente, non posso sapere cosa succederà in futuro".