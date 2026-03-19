Roselli: "Conte con me fece una cosa da grande uomo, ve la racconto"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giorgio Roselli, tecnico che tra le altre cose ha allenato anche Pisacane.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giorgio Roselli, tecnico che tra le altre cose ha allenato anche Pisacane: “Il Cagliari ha ancora un buon margine sulla terzultima, la Cremonese è in difficoltà. Il Cagliari ha fatto talmente tanti punti che al momento rischia poco, ma deve tornare a fare punti. Col Napoli non sarà facile, ma poi ci sono ancora 6 partite da giocare e ha preso un vantaggio che può mettersi in difficoltà da solo. Pisacane l’ho allenato a 19 anni, lì veramente non sembrava uno che potesse fare l’allenatore. Ma era tanto giovane ed ha fatto poi una carriera importante. Il presidente del Cagliari ha avuto un coraggio pazzesco a dare la squadra per la prima volta a Pisacane che però sta facendo vedere cose interessanti.

Conte è un idolo per me, non lo conosco personalmente, ma lo ricordo in un modo fantastico. Vi racconto un aneddoto: non avevo il suo numero di telefono, quando ero a Grosseto il presidente dopo 3 partite mi mise in discussione e sulla Gazzetta scrissero che Conte avrebbe preso il mio posto. Mi arrivò una telefonata da un numero che non conoscevo, era Conte, mi disse di stare tranquillo perchè non sarebbe venuto. Una cosa del genere la fanno solo i grandi. Affrontai a Pescara Maradona in coppa Italia, a metà del secondo tempo Diego si alza, entra e io e Gasperini eravamo i due centrocampisti del Pescara. Gasperini mi disse adesso faccio una bella entrata altrimenti Maradona ci fa male, ma in quella entrata non solo non colpì il pallone, ma non prese neanche lui!”.