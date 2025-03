Rossi non crede nella Juve: "Altro che scudetto, deve stare attenta al 4º posto Champions"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Delio Rossi, allenatore ex Fiorentina ed Atalanta.

Parlando di allenatori, ha citato Ranieri alla Roma. Cosa pensa, invece, di Antonio Conte al Napoli? Come giudica il suo operato fino a oggi?

"Conosco bene il suo metodo di lavoro e, secondo me, Conte è il miglior allenatore per preparare una partita a settimana. È meticoloso, cura ogni dettaglio ed è un martello. Ha un carattere forte, ma quello lo abbiamo tutti. Però è uno che riesce a dare un’identità chiara alla squadra. Se il Napoli non avesse avuto tanti infortuni, oggi probabilmente sarebbe messo ancora meglio in classifica. Io, in tempi non sospetti, ho detto che il Napoli con Conte è tra le favorite per lo scudetto. Poi, certo, sulla carta ci sono squadre altrettanto attrezzate, come il Milan, l’Inter e la Juve, ma il Napoli ha un grande allenatore che quando prende squadre che hanno solo il campionato da disputare, le trasforma nelle favorite.”

Domenica il Napoli affronterà la Fiorentina. Palladino è spesso criticato, ma ci si chiede cosa si aspettassero realmente dal suo lavoro. Che insidie nasconderà questa partita agli uomini di Conte?

"Bisogna guardare le partite e i valori delle squadre. Se no, ogni anno dovrebbe vincere sempre la squadra più forte sulla carta, ma non funziona così. Se mettiamo a confronto le rose di Fiorentina e Lazio, ad esempio, vediamo che si equivalgono. Se fanno bene, possono arrivare quarte; se fanno male, ottave. Ma devono fare una stagione straordinaria per arrivare in Champions. Se arrivano decime, allora sì che è un fallimento. Questo vale anche per la Lazio. La Fiorentina ha avuto un rendimento altalenante: un inizio negativo, poi un grande periodo, poi di nuovo qualche difficoltà. Probabilmente c’erano aspettative troppo alte. Inoltre, ha cambiato molto nel mercato di gennaio, inserendo giocatori che non erano titolari altrove. Questo significa che l’allenatore deve riassemblare la squadra, e non è mai facile farlo a stagione in corso. Però la Fiorentina è imprevedibile: può essere la squadra vista contro la Lazio o quella che ha battuto l’Inter 3-0. È difficile sapere quale versione si vedrà domenica."

Inter a 58 punti, Napoli a 57, Atalanta a 55, Lazio a 50, Juventus a 49 con una gara in meno. Fino a che posizione vede ancora aperta la corsa scudetto? L’Atalanta è ancora in corsa?

"L’Atalanta sì, la Juventus no. Anzi, la Juve deve stare attenta anche alla corsa per il quarto posto. L’Atalanta, invece, ha tutto per competere: non ha altre competizioni, ha un ambiente che può aiutarla. Per la Juve è diverso: è abituata a lottare per lo scudetto e trovarsi a difendere un piazzamento Champions non è semplice. Non credo che possa rientrare nella lotta per il titolo, potrei anche sbagliarmi ma, viste anche le tante polemiche ambientali, non credo.”