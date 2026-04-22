Marolda: "Ho una sensazione sull'ipotesi ritorno di Sarri a Napoli"

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A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: "L’uscita di Lukaku è abbastanza chiara: il giocatore ha deciso di fare quello che voleva, il Napoli farà quello che potrà fare. Non lo vedo più in campo a disposizione di Conte, questo è evidente. Si arriverà probabilmente a una risoluzione del contratto.

Il Napoli in questo momento ha staccato proprio mentalmente. Contro la Lazio, se possibile, è stata una prestazione ancora peggiore di quella di Parma. Non è possibile vedere una squadra così spenta.

Dire che tra secondo e quarto posto non cambia nulla non è vero. Cambia molto per il club, anche economicamente. Il secondo posto vale di più, garantisce più risorse e più stabilità.

Io vedo un distacco tra allenatore e squadra. In queste ultime partite dovrebbe tornare il gruppo, la compattezza. Servono uomini di carattere prima ancora che calciatori.

De Bruyne oggi per il Napoli è stato più un problema che una risorsa. Ha condizionato scelte e assetto, e forse non è stato sfruttato nel modo giusto.

Se Conte dovesse andare via, il Napoli può pensare a profili emergenti o con esperienza internazionale. Piacciono allenatori come Fabio Grosso o anche Maresca. Il ritorno di Sarri? Ci credo poco".