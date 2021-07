Rrahmani: "Europa League è un obiettivo, giochiamo sempre per vincere! Dimaro? Ritiro duro"

Nel corso della sua intervista rilasciata nell'ultimo giorno di ritiro a Dimaro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Amir Rrahmani ha trattato diversi temi, facendo un bilancio sulla preparazione in Val di Sole e proiettandosi anche all'Europa League.

L'Europa League è un obiettivo? "Tutte le competizioni per noi sono un obiettivo. Tutte le partite le approcciamo allo stesso modo, per vincere, anche perché non sappiamo cosa porta il futuro".

Un bilancio sul ritiro di Dimaro? "Abbiamo fatto un bel lavoro in questi dieci giorni. Ogni giorno ci siamo allenati due volte, quindi era un po' dura, ma è normale perché ogni preparazione comincia così".