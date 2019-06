Rtl, Giuliani: "Sarri alla Juve può essere un vantaggio per il Napoli"

Fulvio Giuliani, giornalista di Rtl, ha parlato ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sul momento in casa Napoli: "Se Sarri va alla Juve può essere un vantaggio per il Napoli perchè conosciamo Sarri, la sua meticolosità e il tempo di cui ha bisogno per esprimere il suo calcio alla squadra. Poi, molto dipenderà dal Napoli, dal mercato che farà e sono anche curioso di vedere Conte all'opera. A bocce ferme, si prospetta un campionato interessante.

Che Milik abbia dei margini di miglioramento è vero, ma credo che il Napoli abbia bisogno un altro attaccante, un killer che possa cambiare la stagione. Lukaku mi sembra un nome da inizio estate, ma non c'è solo Lukaku, si può arrivare ad un bomber di massimo livello. La Juve resta staccata per qualità, il Napoli va messo al vertice e se l'Inter fa il mercato che deve fare, si affianca al Napoli".