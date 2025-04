Rtl, Pacchioni: "Futuro Conte? Esultanza non significa nulla, pure con Juve e Inter..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Pacchioni, RTL 102.5: "Futuro Conte? I sorrisi e i festeggiamenti significano poco. Anche quando lasciò Juve, Italia e Inter sembrava in sintonia completa. Poi è uno molto esigente ed il domani con lui non è mai garantito. Tiene tutti sul filo e se non trova un rapporto di collaborazione reciproco con la società, tende a perdere facilmente la motivazione. C

Conte è bravissimo a ricostruire una casa dalle macerie, mentre è meno bravo nel mantenerla ad altissimo livello per tanti anni. Se vince a Napoli può andare via da vincitore e ci potrebbe stare, ma tutto può succedere. Questo è un campionato stranissimo. L’Inter sarà più stanca, ma se fa l’impresa col Bayern ti regala energie e motivazione. Ora c’è uno sprint a due e vincerà solo chi sbaglierà meno. Il Napoli stando dietro non avrà margine di errori, ma la psicologia del calendario ora è dalla parte di Conte”.