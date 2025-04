Rubinho: "Il Napoli deve vincerla a tutti i costi, ma il Torino può puntare al pari difendendosi"

L’ex portiere di - tra le altre - Genoa e Juventus, Fernando Rubinho, oggi operatore di mercato ha parlato a TuttoMercatoWeb: “Inter-Roma sarà una gran partita. I giallorossi giocano bene, i nerazzurri devono vincere. Il Napoli deve provare a vincere a tutti i costi, ma il Torino potrebbe puntare al pareggio difendendosi”.

Che partita si aspetta oggi tra Inter e Roma?

“La Roma farà una grande partita. E secondo me potrà vincere contro l’Inter, sta facendo bene”.

Svilar corre verso il rinnovo…

“Sta facendo molto bene. Merita il rinnovo. Si è messo in mostra dando sicurezza, tranquillità a tutti. Merita di continuare in giallorosso”.

Inter o Napoli: su chi punta per lo Scudetto?

"Per la simpatia che ho verso Conte dico Napoli. Tiferò sempre per il mister, ovunque lui sia. Ho un grande ricordo. Dal suo primo giorno all’ultimo mi ha sempre trattato bene, è sempre stato molto onesto. Non lo sento da parecchio, ma sarà sempre una persona che stimo. Un allenatore che apprezzo”.

Non mancano gli accostamenti alla Juve per Conte…

“Se tornasse sarebbe un gradito ritorno da parte di tutti. Ambiente, società, tifosi. Conosce tutto della Juve e sa cosa serve per tornare a fare bene. Sarebbe come la prima volta”.