Rui Costa esalta Gattuso: "Il suo Napoli è un mix di qualità ed equilibrio"

Sulle colonne di Tuttosport troviamo una lunga intervista al ds del Benfica Manuel Rui Costa. L'ex Milan, che parla con affetto del suo passato in Italia, parla così di Gattuso e Pirlo, suoi ex compagni di squadra in rossonero: "Prima di tutto mi dispiace che non siano al Milan e siano rivali dei rossoneri. A parte questo, è bello vedere Andrea e Rino alla guida di due big. Sono amici, autentici fratelli. Stanno rispecchiando quello che erano da giocatori. Rino non era solo grinta e corsa, era molto di più: per compensare ed equilibrare un centrocampo di trequartisti devi essere bravissimo a capire i momenti della partita. E questa qualità, Rino, la sta confermando in panchina: il suo Napoli è un mix di calcio di qualità ed equilibrio".