Rullo spinge per Dorgu: "Va preso subito, ma con questa strategia"

vedi letture

Erminio Rullo, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Juventus si deciderà sui duelli individuali, sarà una gara equilibrata perchè la Juve fa della fase difensiva un’arma importante. Concede poco, aspetta bassa, ha recuperato giocatori importanti e non sarà la Juve di un mese fa. Il Napoli deve pensare a fare il Napoli come sta facendo, Conte ha creato un gruppo forte e per vincere i campionati c’è bisogno anche di quello. La piazza napoletana va di pari passo col mister ed i ragazzi.

Dorgu? Giocatore importante, ma prevedo un’asta. Si parla dello United per lui, ma Conte lo stima tanto e lo sanno tutti. Il Lecce non vuole privarsene a gennaio per raggiungere l’obiettivo salvezza. Se il Napoli lo prendesse adesso e lo lasciasse al Lecce per cinque mesi farebbe un bel goal. Dorgu è un giocatore molto duttile, è fondamentale questa caratteristica. Olivera? E’ uruguaiano, la garra già ce l’aveva, ma con Conte la garra o ce l’hai o ce l’hai. Ha sposato a pieno le caratteristiche che cerca Conte, aggressività, temperamento e dedizione nella fase difensiva”.