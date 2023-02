Rummenigge, che attacco alla Juve su caso plusvalenze: "Mai visto cosa simile in vita mia"

Intervistato dal "Corriere dello Sport", Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore dell'Inter in Italia, ed attuale membro del comitato esecutivo della UEFA

Intervistato dal "Corriere dello Sport", Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore dell'Inter in Italia, ed attuale membro del comitato esecutivo della UEFA, commenta, intervistato dal "Corriere dello Sport", le vicende extra campo in casa Juventus: "Il caso plusvalenze? Leggendo cosa aveva combinato la Juventus non ci potevo credere, mai sentita una cosa simile in vita mia. La Juve è una società importantissima, di riferimento per il calcio italiano ed europeo, si è fatta un clamoroso autogol, sono comunque sicuro che sarà in grado di ricostruirsi. Nei tempi giusti".