Ruotolo: "Situazione indecorosa, tutti hanno colpe e ora serve un passo indietro"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Sandro Ruotolo: "La situazione è drammatica, il punto dolente di oggi è che hanno torto tutti. Nel calcio però c’è anche il tifoso, che è il quarto protagonista ed è il capitale sociale. Lo spettacolo che si sta offrendo è indecoroso. Dopo l’ammutinamento, il comunicato stampa di dare tutto in mano all’allenatore ci impone che tutti devono fare un passo indietro e si devono parlare e trovare una via d’uscita. Quello che è successo è molto grave. La situazione è molto articolata e ci sono dei punti a favore e sfavore di tutti. Se sei dipendente ci sono delle regole e non puoi ammutinarti, così come l’allenatore non può dire di non essere d’accordo e poi va a dormire a Castel Volturno. È normale che poi susciti una reazione nei giocatori che dopo l’adrenalina della partita di Champions hanno preso quella decisione. Non possiamo comunque avere il padre padrone. Ci sono delle figure intermedie che il Napoli non ha ancora."