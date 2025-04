Sabatini avverte: "Dare per spacciata l'Inter è un azzardo"

vedi letture

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di CalcioBox: “Il Napoli combatterà fino all’ultimo istante del campionato. Chiaro che l’Inter è la favorita, darla per spacciata è veramente un azzardo”.

Walter Sabatini, alla Roma, ha costruito una squadra che ha lasciato il segno, con talenti come Pjanic, Lamela, Marquinhos. Come avrà vissuto quei momenti gratificanti?

“Roma è una piazza che insegue il risultato, la gloria, è una tifoseria pazzesca. È stata un’esperienza straordinaria. Chi fa il mio mestiere deve regalare gioia al pubblico, e i giallorossi hanno regalato tante emozioni alla città”.

I giallorossi sono in lotta per andare in Champions, mentre i granata per rimanere nella categoria. Per fare un bilancio, come giudicherà la stagione di entrambe le squadre il nostro Walter?

“Se la Roma riuscirà a qualificarsi per la Champions sarà un traguardo importante, nonostante le mille difficoltà. Per la Salernitana è stata una stagione complicata. Speriamo trovino lo spunto finale per raggiungere quantomeno i playout”.