Sabatini dà fiducia al Napoli: "Non è tutto perso, in 9 gare può succedere di tutto"

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Non è tutto perso, ci sono 9 partite da qui alla fine. Ci si può aspettare di tutto, il Napoli deve continuare a crederci. Atalanta-Inter è stato un match scudetto. L’Inter deve pensare allo scudetto, l’allenatore ha dato continuità ai risultati. Mancano 9 partite e tutto è ancora aperto ed irripetibile, gli equilibri sono perfetti. Nel calcio di oggi manca la volontà di attingere alle conoscenze, gli algoritmi sono una cosa ridicola. Al massimo possono affiancare i dirigenti, non sostituirli”.

