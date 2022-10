Sabatini esalta il Napoli: “Campagna acquisti incredibile e gioca meglio di tutti per distacco”

In una lunga intervista concessa a DAZN, il direttore Walter Sabatini ha parlato anche del Napoli

In una lunga intervista concessa a DAZN, il direttore Walter Sabatini ha parlato anche del Napoli: "Il Napoli, facendo un torto a Maldini e Massara è la squadra che gioca meglio per distacco e la bellezza sta nella profondità degli attaccanti e della campagna acquisti incredibile. Poi c'è Spalletti che fa giocare bene le squadre, con un centrocampo di qualità e quantità. Kvaratskhelia è inarrestabile poi c'è l'attacco che rompe qualsiasi linea difensiva avversaria. Il Napoli ha un gruppo che lotterà fino alla fine come il Milan che resta una squadra formidabile".