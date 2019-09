Sabatini: "Il Napoli ha giocato contro la Juve convinto di perdere, ma i nuovi hanno inciso"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, che ha parlato di temi vicini al Napoli di De Laurentiis: "Voglio fare una riflessione circa Juve-Napoli di sabato scorso: sono stati insufficienti tutti quelli dello scorso anno perché Meret a parte, il Napoli, Ancelotti compreso, è entrato in campo convinto di averla persa. Chi invece non aveva l’ansia e il complesso di inferiorità erano i nuovi: Di Lorenzo che ha marcato bene Cristiano Ronaldo, Manolas che ha fatto il gol ed ha giocato bene, Lozano che ha avuto un impatto incredibile ed Elmas che ha giocato una buona partita: i 4 nuovi hanno giocato meglio dei vecchi. Detto questo, al mercato del Napoli non posso dare un voto basso proprio per questo motivo. Il Napoli può fare certamente meglio di quanto fatto finora”.