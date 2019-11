Sabatini: "Il Napoli ha subito un errore clamoroso in uno scontro diretto! Sulle proteste di ADL..."

Sandro Sabatini ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il "Microfono Aperto", soffermandosi anche sui temi di casa Napoli: "Se credi di aver visto il fallo di Llorente, fischi il fallo e non dai vantaggio. Se invece non hai visto, vai al Var a controllare. Io ho visto il fallo Kjaer e non la manata di Llorente. E' stato un errore clamoroso e decisivo quello che ha subito il Napoli, è accaduto in uno scontro diretto. Proteste De Laurentiis? E' il gioco delle parti, uno protesta quando sente di aver subito un torto. La protesta va interpretata in senso generale sull'uso o l'abuso del Var".