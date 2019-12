Sabatini: "Napoli non interessa? Rispetto alla Roma è sano ed in utile! Ma gli sceicchi sono spariti..."

Nel corso di Radio Sportiva, il giornalista Mediaset Sandro Sabatini è stato interrogato sul Napoli dopo il passaggio di proprietà della Roma: "Napoli quinta forza? Intanto rispetto alla Roma, il Napoli è un'azienda sana, in attivo, con bilanci in pareggio o spesso in attivo. Magari il Napoli diventa una società ancora pjù appetibile, in società con ADL o meno. E' passato il tempo degli sceicchi o dei russi, gli investimenti sono solo ormai da americani o cinesi. Aspettiamoci che anche il Napoli entri nel mirino di qualche investitore. Nel calcio non si può dire sarà la quarta o quinta forza".