Sabatini: "Roma da Scudetto? Se lo perde l'Inter sì. Anche il Napoli superiore ai giallorossi"

In un video sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la lotta in vetta alla classifica: "Roma da Scudetto? Faccio questa premessa: lo Scudetto non lo si vince da soli, lo deve perdere l'Inter. Anche il Napoli è superiore alla Roma. Vale lo stesso per Milan e Juventus, sono squadre che faranno il massimo ma dipende se lo perde l'Inter, che ha qualcosa in più. Ma i tifosi della Roma fanno bene a sperare e a esaltarsi.

Chivu-Inzaghi? E' normale fare confronti, sfide. Quindi a me fa incavolare chi dice 'Come fai a dire Chivu è meglio di Inzaghi se Inzaghi è stato quattro anni?'. Ho capito, non ce li ha Chivu quattro anni, non sono neanche quattro mesi che allena l'Inter: potrò dire che sta facendo delle cose meglio? L'Inter è uscita disintegrata dalla stagione scorsa ed è riuscita ad aggiustarsi. Con chi? Con Chivu, è la realtà. Sarebbe successo lo stesso con Inzaghi? Non lo so, ma se ragiono come quegli altri dico di no: e chi mi dimostra il contrario? Dove sono le prove".