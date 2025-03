Sabatini: "Rosa Inter è forte, Arnautovic miglior terza punta d'Europa!", poi bacchetta Inzaghi

Ospite del podcast 3-5-2 Sport, il giornalista Sandro Sabatini fa una disamina sulla rosa dell'Inter, evidenziando il valore del primo ricambio in attacco per la ThuLa: "Arnautovic è la miglior terza punta d’Europa. Poche squadre hanno una terza punta come lui. L’Inter non va sottovalutata nelle seconde linee, ma mi sembra doveroso dirlo: l’Inter non sta convincendo, non è rassicurante come l’anno scorso. È sempre difficile ripetersi e l’Inter lo sta sperimentando sulla propria pelle, compreso Simone Inzaghi, l’anno scorso non aveva bisogno di uscire dall’area tecnica".

Ancora sulla questione area tecnica e il comportamento di Inzaghi: "Secondo me sta esagerando, l’hanno fatta per rispettarla e anche Simone Inzaghi deve rispettarla. È chiamato alla prestazione personale più difficile della sua carriera: cioè confermarsi. L’Inter può andare in fondo a tutte e tre le competizioni: può fare il Triplete o non vincere nulla. Sarebbe un fallimento? Per tutti sì, per me sarebbe un mistero".