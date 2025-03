Sabatini: “Scudetto? Sogno lo spareggio, ma secondo me vince il Napoli”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della corsa Scudetto ai microfoni del podcast Calcio Selvaggio: "L'Atalanta? Non vincerà perché le mancano i punti che ha perso in casa contro Venezia e quelle squadre lì, vince 5-0 fuori casa e fa 0-0 col Venezia. Alla fine quei punti lì le mancheranno, ma è una squadra disumana. Per me il campionato finisce allo spareggio, è l'anno giusto. E' un po' il mio sogno, ma secondo me vince il Napoli", le sue parole riportate da l'interista.it.