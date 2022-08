Sabatini su Raspadori: “So che Spalletti lo apprezza moltissimo, sarebbe ottima scelta"

"Napoli è una piazza importante, che ti spinge molto e ti esalta".

Il dirigente Walter Sabatini ha parlato del futuro di Giacomo Raspadori ai microfoni di Sky Sport: "So che Spalletti apprezza moltissimo Raspadori. Napoli è una piazza importante, che ti spinge molto e ti esalta. La situazione a livello ambientale credo sia l'ideale, per il calciatore sarebbe un'ottima scelta. Ovviamente lo sarebbe anche la Juventus, l'importante è che non vada all'estero. Non vorrei andasse via, è un prospetto importante anche in ottica Nazionale e lo voglio in serie A. Non come successo con Viti o Scamacca".